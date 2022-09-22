Abdulkadir Selvi: "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü"

Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği ifadeleri değerlendiren Hürriyet yazarı Selvi, " Ekrem İmamoğlu taktik değiştirdi" ifadelerini kullandı.

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Abdulkadir Selvi: "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” konuşmasını değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU TAKTİK DEĞİŞTİRDİ"

Görüşlerini yazısına taşıyan Selvi, şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefet cephesi cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listeleri konusunda çok hareketli. Tam bir geçiş süreci yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü. Taktik değiştirdi.

Kılıçdaroğlu ile bilek güreşi yapmak yerine işbirliğini tercih etti. Elazığ’da Kılıçdaroğlu’nun yüzüne bakarak, 'Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız' dedi. Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’na destek verip CHP genel başkanlığında desteğini almak için bu manevrayı yaptı. İmamoğlu, 'Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı' stratejisini izliyor."

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