Abdulkadir Selvi yazdı! Uzmanlar Duygu Delen'in ölümünü yorumladı!

Gaziantep'te Mehmet Kaplan'ın evinin dördüncü katından düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken olaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Delen'in ölümünde intihar ve cinayet şüphesi sürerken Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında olaya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Selvi yazısında uzman bilirkişilere Delen'in ölümünü sordu. Uzmanlar, Delen'in intihar etmediğini itildiğini veya atıldığını belirtti.

Abdulkadir Selvi, köşe yazısında,"Duygu Delen’in 4’üncü kattan düşmesini gösteren bir video kaydı var. Çok önemli bir kanıt. Daha önce bu tür davalarda bilirkişilik yapan uzmanlarla konuştum. Videoyu izledikten sonra bazı tespitlerde bulundular.

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1- Düştüğü yerin mesafesi: Duygu Delen’in düştüğü yer ile bina arasındaki mesafenin açıklığı intihardan ziyade aşağıya itildiğini ya da atıldığını gösteriyor.

2- Düşüş şekli: İntihar edenler bu şekilde kendini atmazlar. Duygu Delen tepesi aşağıya ve hızlı bir şekilde zemine çakılmış durumda.

3- Kolları ve bacaklarının şekli intihar edenlerde genellikle farklı yönde ve açıklıkta olur.

4- Duygu Delen düşmeden önce bir çocuk bisikletiyle geçiyor. Birkaç saniye sonra Duygu Delen yıldırım hızıyla yere çakılıyor. Çocuk hem çok sakin, hem de karşıya bakıyor, yukarıya bakmasını gerektirecek bir anormallik görmüyor. Her şey bir-iki saniye içinde oluyor." ifadelerine yer verdi.

Selvi yazısının devamında şunları kaydetti:

"Duygu Delen intihar mı etti, yoksa Mehmet Kaplan tarafından dördüncü kattan aşağıya mı atıldı? Bunu açıklığa kavuşturacak olan bulgulardan birisi de Adli Tıp raporu olacak. Adli Tıp raporunun uzman isimlerce ve titiz bir şekilde hazırlandığı bilgisine ulaştım.

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O beni çok umutlandırdı.

Duygu Delen’in vücudunda birçok kırık tespit edilmiş. Ayrıca 7-8 yerde darp izi belirlenmiş. Mehmet Kaplan ifadesinde görüştüğü bir kadından cep telefonuna gelen mesaj üzerine Duygu Delen ile tartıştıklarını söylüyor. Duygu Delen’in cep telefonunda eski erkek arkadaşlarının fotoğrafının bulması üzerine birkaç tokat attığını, itişip kakıştıklarını, Duygu’nun kendisine saldırdığını, birbirlerini darp ettiklerini, yere düştüklerini, tekrar kalkıp karşılıklı olarak darp ettiklerini söylüyor. Ama Adli Tıp raporunda Duygu Delen’in vücudunda 7-8 darp izi tespit edilirken Mehmet Kaplan’ın muayenesinde darp izi yok. Sadece elinde kesik var. Kendisi elbise dolabına elini vurup camı parçaladığını, elinin kanadığını söylüyor. Zaten hem evde hem asansörde kan izleri tespit edilmiş durumda."

Selvi, yazında şu sözlere yer verdi:

"Telefonunu Mehmet Kaplan’dan almak için mücadele eden, onunla boğuşan, yere düşen, kalkıp tekrar mücadele eden Duygu Delen, Mehmet Kaplan’ın ifadesinde söylediği gibi elinin kanını yıkamak için banyoya gittiği zaman evin kapısından neden kaçmaz?

Mehmet Kaplan sadece odadaki boğuşmadan söz ediyor. Peki balkonda darp etmeye devam etmesinden, karşılıklı itiş kakıştan niye bahsetmiyor?

Bunlar aydınlatılması gereken karanlık noktalar.

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DUYGU DELEN’İN DÜŞME ŞEKLİ

Duygu Delen’in düşme şekli, yere düştükten sonraki pozisyonu, kolları ve bacaklarının açıklığı elbette ki bunun bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu noktasında önemli olacak. Ama Gaziantep’in en lüks semtinde yaşanan bu olaya ilişkin çıkacak her delil, bu olayın aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacak. Aydınlatılan her kadın cinayeti belki bir kadının hayatta kalmasını sağlayacak."

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