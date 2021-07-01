Abdulla isminin anlamı nedir, Abdulla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Abdulla isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Abdulla ismi ne demek, Abdulla ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Abdulla isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Abdulla İsminin anlamı nedir? TDK Abdulla anlamı:

Allah'ın Kulu, Kölesi. TDK'da bulunamamaktadır.

Abdulla İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmiyor

Abdulla isminin kökeni:

Abdulla ismi Arapça-Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Abdulla isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Abdulla isminin rengi:

Bordo

Abdulla ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

Abdulla isminin Harf Analizi Nedir ?

Abdulla ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

D : Üstün güçler, güçlü

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

L : Sanatsal, naif, yetenekli

A : Öncü, lider, mantıklı

Abdulla isminin Numerolojisi Kaçtır?

Abdulla ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

B : 2

D : 5

U : 25

L : 15

L : 15

A : 1

= 64 – Abdulla İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

Abdulla isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Abdulla ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Abdulla isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 B: 2 D: 4 U: 3 L: 3 L: 3 A: 1 = 17

1 + 7 = 8 Kader sayısıdır

Abdulla isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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