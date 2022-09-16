Abdurrahman Dilipak: "Ben, fahişe ve türevlerinin kuyruğuna basınca ses başka yerden geliyor."

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabını aktif biçimde kullanmaya devam ediyor. Okurlarına her sabah sunduğu köşe yazısında birbirinden ilginç bilgiler sunan Dilipak, bu defa İstanbul Sözleşmesi'ni ele alarak “Fahişe ve türevlerinin kuyruğuna basınca ses başka yerden geliyor." ifadelerine yer verdi.

"CESARETİ ARTIYOR"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "Ya hu! Ben ne diyorum. Bu İstanbul Sözleşmesi, Lanzorette aileyi yıkıyor. ‘’Kadına şiddeti engelleyelim’’ derken aileyi yok ediyorsunuz, ferdi, biyolojik cinsiyeti, din, ahlak ve gelenekten bağımsız bir şekilde cinsel yönelim, deneyim sonucu tercihle belirlemeyi meşrulaştıran bu hukuk düzenlemesi yapıyorsunuz, bu olgu ise fuhşiyatı destekliyor. Bu ‘’fahişeler ve türevlerinin’’ cür’et ve cesaretini artırıyor."