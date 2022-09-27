Abdurrahman Dilipak: Yiyip içtiğiniz bir şey, sizin cinsiyetinizi de değiştirebilir

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Yiyip içtiğiniz bir şey, sizin cinsiyetinizi de değiştirebilir" ifadelerine yer vererek okurlarını hayrete düşürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdurrahman Dilipak: Yiyip içtiğiniz bir şey, sizin cinsiyetinizi de değiştirebilir

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında, "Bakın, yiyip içtiğiniz bir şey, sizin cinsiyetinizi de değiştirebilir. Öldürebilir de. Derin bir mutluluk içinde beyninizi uyuşturabilir size cinayet de işletebilirler, siz kendinizi de öldürebilirsiniz. Şeytanın orduları bu yöntemle adım adım ülkeleri işgal ediyor. Boşuna o mRNA’ya, “Şeytan sıvısı” demiyoruz. Boşuna “Global Reset” “Şeytani bir oyun” demiyoruz. Bakın artık, “e-Water” denilen bir şey var. Sadece aktif karbon ve Grafen’lere değil, mineralli sularada yüklenebiliyor. Bu şekilde, insan, bitki ve hayvanların davranışları yönlendirilebiliyor. Siz Domuz eti “haram” diye ona odaklanırken, “domuzluk” her yerde."

Abdurrahman Dilipak: Yiyip içtiğiniz bir şey, sizin cinsiyetinizi de değiştirebilir

Biz boşuna mı 5G’ye karşı çıkıyoruz. Boşuna mı Starlink’lere hayır diyoruz. Ukrayna’dan sonra İran'da da Starlinkler devrede. Göz göre göre dünya çepeçevre kuşatıldı. Artık hiçbir ülke ve hiçbir kişi güvende değil. RF ve Laser silahları ile istedikleri noktayı vurabilirler. BioHacker’ler 5G-Starlink network'ü ile her canlıyı hedef alabilirler. Yargınlar çıkartabilirler, patlamalar gerçekleştirebilirler. Sabit ve hareketli canlı cansız, bu network içinde yer alan her nesne büyük bir tehdit altında. Malınız, canınız, sevdikleriniz, namusunuz, aklınız, fıtratınız, neslininiz, aklınız, imanınız tehdit altında." ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak: Yiyip içtiğiniz bir şey, sizin cinsiyetinizi de değiştirebilir

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