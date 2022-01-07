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  3. Abdurrahman Dilipak'tan, TikTok fenomeni savcı Nusreddin Saltabaş'a destek: "Bazı savcılar TikTok fenomeni olmaktan daha tehlikeli işler yapıyor!"

Abdurrahman Dilipak'tan, TikTok fenomeni savcı Nusreddin Saltabaş'a destek: "Bazı savcılar TikTok fenomeni olmaktan daha tehlikeli işler yapıyor!"

TikTok videolarıyla sosyal medyada gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın, HSK tarafından görevden uzaklaştırılmasına Abdurrahman Dilipak'tan eleştiri geldi. TikTok fenomeni olmaktan daha tehlikeli işler yapan savcıların bulunduğunu söyleyen Dilipak, Saltabaş'a destek verdi.

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın, TikTok fenomenliği başına iş açtı. Saltabaş, platformda yayınladığı video sebebiyle büyük tepki görmesinin ardından, görevden uzaklaştırıldı. Savcı hakkında verilen karara Abdurrahman Dilipak tepki gösterdi. Ülkede bulunan bazı savcıların TikTok videosu çekmekten daha tehlikeli işler yaptığını savunan Dilipak, Saltabaş'a destek çıktı.

Abdurrahman Dilipak'tan, TikTok fenomeni savcı Nusreddin Saltabaş'a destek: Bazı savcılar TikTok fenomeni olmaktan daha tehlikeli işler yapıyor!

"NEDEN VİRANŞEHİR SAVCISINA KIYDINIZ?"

Dilipak, tepkisini gösterdiği paylaşımında, "Bazı savcılar TikTok fenomeni olmaktan daha tehlikeli işler yapmıyor mu sanki! Neden onlara bir şeyler oluyor. Tiktokçu olmaz, peki niye Viranşehir savcısına neden kıydınız? Viran edilen sadece şehirler değil, hayatlar, gönüller de var!" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan, TikTok fenomeni savcı Nusreddin Saltabaş'a destek: Bazı savcılar TikTok fenomeni olmaktan daha tehlikeli işler yapıyor!

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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