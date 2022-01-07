Abdurrahman Dilipak'tan, TikTok fenomeni savcı Nusreddin Saltabaş'a destek: "Bazı savcılar TikTok fenomeni olmaktan daha tehlikeli işler yapıyor!"

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın, TikTok fenomenliği başına iş açtı. Saltabaş, platformda yayınladığı video sebebiyle büyük tepki görmesinin ardından, görevden uzaklaştırıldı. Savcı hakkında verilen karara Abdurrahman Dilipak tepki gösterdi. Ülkede bulunan bazı savcıların TikTok videosu çekmekten daha tehlikeli işler yaptığını savunan Dilipak, Saltabaş'a destek çıktı.

"NEDEN VİRANŞEHİR SAVCISINA KIYDINIZ?"

Dilipak, tepkisini gösterdiği paylaşımında, "Bazı savcılar TikTok fenomeni olmaktan daha tehlikeli işler yapmıyor mu sanki! Neden onlara bir şeyler oluyor. Tiktokçu olmaz, peki niye Viranşehir savcısına neden kıydınız? Viran edilen sadece şehirler değil, hayatlar, gönüller de var!" ifadelerine yer verdi.