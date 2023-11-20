Acı haberi kızı duyurdu! Usta sanatçı Yücel Uçanoğlu vefat etti

Türk sinemasının ve TV dizilerinin usta oyuncusu Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu. hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Ayşegül Uçanoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Acı haberi kızı duyurdu! Usta sanatçı Yücel Uçanoğlu vefat etti

"Gurbetçiler", "Kara Öfke", "İyi Aile Robotu", "Sığıntı" ve "Kralların Öfkesi" adlı yapımların da aralarında bulunduğu, çok sayıda esere imza atan usta yönetmen ve senarist Salahattin Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

ACI HABERİ KIZI AYŞEGÜL UÇANOĞLU DUYURDU

Sanatçının kızı Ayşegül Uçanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, Yücel Uçanoğlu'nun Beşiktaş Sinanpaşa Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

Usta yönetmen sinemaya, 1960'ta "Yanık Ömer" filmiyle adım attı.

Uçanoğlu, 1960-2005 yıllarında 160'ın üzerinde yapımda yönetmen, 136 yapımda senarist olarak yer aldı.

Dört filmin yapımcılığını da üstlenen Uçanoğlu, 1966'da ünlü sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlendi. Çiftin Ayşegül ve Ahmet ismini verdikleri iki çocukları oldu.

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