Açık Kapı Politikası ne demek, TDK'ya göre Açık Kapı Politikası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açık kapı politikası ne demek? Açık kapı politikası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açık kapı politikası kelimesi. Peki açık kapı politikası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açık kapı politikası nedir, açık kapı politikası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇIK KAPI POLİTİKASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açık kapı politikası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açık kapı politikası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yabancı malları bir ülkeye serbestçe sokma politikası, açık kapı siyaseti

