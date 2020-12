Açık öğretim ortaokul sınavları ertelendi mi? Açık ortaokul sınavları iptal mi? MEB son dakika açıklama

Açık öğretim ortaokulu sınavlarının yaklaşmasıyla MEB tarafından yapılacak son açıklamalar en çok araştırılan konuların başında yer almaya başladı. 5 ve 6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan sınavların iptaliyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığından sıcak açıklama geldi. Peki AÖL sınavları ertelendi mi? Açık öğretim ortaokul sınavları ertelendi mi? Açık öğretim ortaokul sınavları iptal mi?

AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

MEB'den yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı;

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

MEB, 5-6 aralık tarihlerinde yapılacak açık öğretim ortaokulu sınavlarının salgın nedeniyle iptal edilip ikinci bir açıklama gelene kadar yapılmayacağını duyurdu.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020