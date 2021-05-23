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Acun Ilıcalı'nın acı günü: Kuzeni Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuzeni Nazmi Ilıcalı'nın vefat ettiği haberini duyurarak acısını takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın acı günü: Kuzeni Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti

Yakalandığı koronavirüs sebebiyle bir süredir, hastanede tedavi gören Nazmi Ilıcalı, bayram öncesi hastaneden taburcu edilmişti.

Ancak aort damarı yırtılması sonucu tekrar hastaneye yatırılarak ameliyata alınan 68 yaşındaki Ilıcalı, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Acun Ilıcalı'nın kuzeni olan Nazmi Ilıcalı 2 çocuk babasıydı.

ACUN ILICALI DUYURDU

Acun Ilıcalı Üzücü haberi Instagram hesabından Nazmi Ilıcalı'nın fotoğrafını paylaşarak; "Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey..." sözleriyle sevenlerine duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın acı günü: Kuzeni Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti

{TITLE_STRIP}Nazmi Ilıcalı kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

 

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