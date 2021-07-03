Kurban kesmek, maddi durumu el veren Müslümanlara farz kılınmış bir ibadettir. Her sene Kurban Bayramı zamanı Müslüman ve durumu yeterli olan insanlar kurban keser. Ancak bazı kurbanlar, bayram zamanı değil istenilen zamanda kesilir ve farz değildir. Adak kurbanı bu özelliği ile farz olan kurbandan ayrılır. Peki adak nedir? Adak kurbanı ne zaman kesilir? Kurban bayramında kesilir mi? Adak kurbanını kimler yiyebilir? sizler için cevapladık..

ADAK NEDİR? ADAK KURBANI NE ZAMAN KESİLİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre; adak, kişinin sorumlu olmadığı halde farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teâla’ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de, verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması, Allah’a verilen sözün tutulması emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır.

Bir şarta bağlı olarak kurban adağını niyet eden kişi, dileği gerçekleşmesi halinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir. Ancak uygun olanı, ilk fırsatta yerine getirilmesidir.

KURBAN BAYRAMINDA KESİLİR Mİ? ADAK KURBANINI KİMLER YİYEBİLİR?

Adakla adak kurbanı ayrıdır. Örneğin "hastam iyi olursa, Allah rızası için bir horoz kesip etini fakire tasadduk edeceğim" diyen, horozu keser ve etini bir fakire verir. Fakat adak kurbanı kesecek olan kişi adak kesmenin gereklerini yerine getirmesi gerekir. Bundan dolayı da Kurban Bayramından önce de adaklık kurbanını kesebilir.

Kaynak: Diyanet