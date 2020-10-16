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Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner kimdir? Kaç yaşında? Neden görevden alındı?

Resmi Gazetede yer alan atama kararlarına göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. Bu kapsamda Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner kimdir? Kaç yaşında? Neden görevden alındı?

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner kimdir? Kaç yaşında? Neden görevden alındı?

16 Ekim tarihli Resmi Gazetede yer alan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre  Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Ani karar kamuoyunda şaşkınlık yaratırken Öner'in neden görevden alındığı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner kimdir? Kaç yaşında? Neden görevden alındı? Detaylar haberimizde...

ADALET BAKAN YARDIMCISI CENGİZ ÖNER KİMDİR?

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner 1974 yılında Manisa’nın Demirci İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi Demirci ilçesinde tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Kamu Hukuku alanında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

1998 yılında Avukatlık, 2001 yılında Hakim ve Savcılık Stajını bitirdi.

Sırasıyla Ağrı Patnos Cumhuriyet Savcılığı, Kütahya Şaphane Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Ayaş Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, Isparta Cumhuriyet Savcılığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

29.07.2017 - 21.07.2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

21 Temmuz 2018 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atanan Sayın Öner evli ve üç çocuk babasıdır.

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner kimdir? Kaç yaşında? Neden görevden alındı?

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya gelen Cengiz Öner, 46 yaşındadır.

NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Cengiz Öner'in neden görevden alındığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Ani atama kararı da kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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