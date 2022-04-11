Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu: Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah’tan rahmet,ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.

Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin.

Mekânı cennet, makâmı âlî olsun."

KAMİL ERKUT GÜRE KİMDİR?

Kamil Erkut Güre, İzmir‘de, 17 Ekim 1967 tarihinde dünyaya geldi. Kamil Erkut Güre, İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Atatürk lisesinden üstün başarıyla mezun oldu. Ardından girdiği Üniversite Yerleştirme Sınavında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üstün başarıyla mezun oldu.

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Kamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Kamil Erkut Güre biyografisi