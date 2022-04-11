TV8 Survivor All Star 74. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Kamil Erkut Güre biyografisiKanal D Yargı 28. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle YoutubeOGM personel alımı başvuru nasıl yapılır 2022? OGM işçi alımı başvuru ne zaman, başvuru şartları neler?TRT 1 Teşkilat 42. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle YoutubeATV Canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 11 Nisan 2022 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubeSon dakika | TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 579 bin kişi olduAdalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu: Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre hayatını kaybettiBitlis’te kahreden kaza! Minibüs takla attı: 4 ölü 25 yaralıBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü misafirlerinizi çatlatacak! İşte Ramazan 10. gün iftar menüsü
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu: Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu: Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu: Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah’tan rahmet,ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.

Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin.

Mekânı cennet, makâmı âlî olsun."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu: Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre hayatını kaybetti

KAMİL ERKUT GÜRE KİMDİR?

Kamil Erkut Güre, İzmir‘de, 17 Ekim 1967 tarihinde dünyaya geldi. Kamil Erkut Güre, İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Atatürk lisesinden üstün başarıyla mezun oldu. Ardından girdiği Üniversite Yerleştirme Sınavında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üstün başarıyla mezun oldu.

Kamil Erkut Güre'nin biyografisini okumak için aşağıdaki habere tıklayınız.

{TITLE_STRIP}Kamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Kamil Erkut Güre biyografisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ acı haberi duyurdu: Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT