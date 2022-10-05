Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: "Talimatı aldık, çalışmalara başlıyoruz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü için anaysa teklifi konuşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: "Talimatı aldık, çalışmalara başlıyoruz"

Partisinin grup katılarak gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili yaptığı konuşmalarına değinene Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifi sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ harekete geçtiklerini duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Talimatı aldık, çalışmalara başlıyoruz

"ÇÖZÜMÜ ANASYASA DÜZEYİNDE SAĞLAYALIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Diyor ki bu konuda kanun teklifi çıkaralım. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Biz daha öte bir teklif edelim. Eğer dürüstten, samimiysen, başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmak için sorunun çözümünü anayasa düzeyinde sağlayalım. Arkadaşlarıma talimatı bugün veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere çalışmalar hızlıca hazırlanacak ve önümüze getirecekler." şeklinde bir konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Talimatı aldık, çalışmalara başlıyoruz

"ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

Konuşması sonrası açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." dedi.

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