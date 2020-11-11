21-22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat) ile 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2020-İdari Yargı) katılacak adayların merakla beklediği duyuru yapıldı. Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi 2020 yayımlandı mı? Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Tüm adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 13.30’dan sonra, İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 16.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla sınav giriş yerleri de belli oldu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli adaylarımız,

2020-Adalet Bakanlığı Sınavları sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır.

Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınav yerlerini görebilir. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim. '' dedi.