Adam Padovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Padovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Padovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Padovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Padovan 6 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Bolivya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Padovan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Padovan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK U19 futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Adam Padovan'nin Västerås SK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Padovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Padovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Padovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Padovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Padovan şuan Västerås SK U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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