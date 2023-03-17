Adana'da ilginç olay! Arı kovanından uyuşturucu çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre tır ile uyuşturucu sokulduğu bilgisine ulaştı.

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Adana'da ilginç olay! Arı kovanından uyuşturucu çıktı

Adana polisi yaptığı operasyonda bir tırda arı kovanının içinde 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirdi.

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NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMA YAPILAN ARAÇTA ARI KOVANLARINA TEPKİ VERDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre tır ile uyuşturucu sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine D-400 karayolunda şüpheli tırı durdurdu. Polis tırda narkotik köpeği Hulk ile arama başlattı. Köpek tırın çekici bölümündeki arı kovanlarına tepki verdi. Polis tepki üzerine kovaları açtığında 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirdi. Sürücü Azad A. (24) ile yolcu Mehmet Ö. (57) gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde yaptıkları bir operasyonda ise ayakkabı içinde bonzai, esrar ve uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi. Bu olayla ilgili gözaltına alınan F.T. tutuklanırken, B.K. isimli zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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