Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!

Adana'da ev sahibi, aylık 833 lira olan kirayı birden fahiş bir şekilde arttırarak 5 bin lira yapınca, bu fiyatı ödeyemeyeceğini ve evden çıkacak durumu olmadığını söyleyen kiracının elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. Devletin yardımıyla geçinen kadın ev sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti.

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Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!

Kocası tarafından 20 yıl önce terk edilen 60 yaşındaki Aynur Kaya, bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesinde 3 katlı evin 2. katını kiraladı. Beyin kanaması geçirip yatağa mahkum olan 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya’nın tek gelir kaynağı ise annesinden dolayı devletten aldığı aylık 6 bin lira maaş. Kaya, aylık 833 lira kira vererek oturduğu evde 15 Mart’ta senesi doldu. Bu nedenle ev sahibiyle yeni anlaşma yapmak istedi. Ancak depremden dolayı ev fiyatları arttığı için ev sahibi önce Kaya’dan aylık 2 bin 500 lira istedi. Kaya bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Birkaç gün geçtikten sonra ev sahibi 3. katı aylık 5 bin lira kiraya verince bu kez Kaya’dan aylık 5 bin lira istedi. Kaya, bu parayı ödeyemeyeceğini evden de çıkmayacağını söyleyince bu kez ev sahibi elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. Bu nedenle kadının evinin suyu kesilirken, elektrik firmasından mesaj geldiği için Kaya müşteri hizmetleriyle görüşüp elektriğinin kesilmesinin önüne geçti.

Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!

''BENİM BU PARAYI ÖDEYECEK GÜCÜM YOK''

Kaya, yatalak annesiyle şimdi suyu kesik evde yaşam mücadelesi veriyor. Kaya, ev sahibinin önce ev kirasını aylık 2 bin 500 lira, sonra ise 5 bin lira yaptığını belirterek, “Kirayı yıllık önce 30 bin liraya sonra 60 bin liraya çıkardı. Benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Beni tehdit edip duruyor. Ben de gidip şikayetçi oldum. Ancak şuan evimde su yok. Benim annem hasta. Tek gelirim annemden dolayı devletin verdiği para. Bu kadar olmaz ki” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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