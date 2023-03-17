Pendik'te boş bir arazide kamyon birden alev alev yanmaya başladı!

Pendik'te Kavakpınar Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan boş arazide park halinde olan bir kamyonda saat 06.30 sıralarında henüz sebebi anlaşılamayan nedenle alev almaya başladı ve yangın büyüdü. Kamyonun kupa kısmı kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yürüttü.

KAMYON KULLANILAMZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kamyonun sahibi Okan İşler, “Gece kamyonu tamire götürdük. Tamirden getirip buraya getirdik. Kaynak içerideki kabinlere düşerek yangın çıkmış. Sine sine yanmış. Park halindeydi. İtfaiye ve gerekli ekipleri çağırdık. Müdahale ediyorlar” dedi.

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Olay anı kameralara yansıdı.