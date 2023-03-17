Pendik'te boş bir arazide kamyon birden alev alev yanmaya başladı!

Pendik'te boş bir arazide park halinde duran ne olduğu anlaşılmayan sebeplerle alev almaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. O esnada orda bulunan bir vatandaş cep telefonu ile olayı görüntüledi.

YAYINLAMA
Google News
Pendik'te boş bir arazide kamyon birden alev alev yanmaya başladı!

Pendik'te Kavakpınar Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan boş arazide park halinde olan bir kamyonda saat 06.30 sıralarında henüz sebebi anlaşılamayan nedenle alev almaya başladı ve yangın büyüdü. Kamyonun kupa kısmı kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yürüttü.

Pendik'te boş bir arazide kamyon birden alev alev yanmaya başladı!

KAMYON KULLANILAMZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Kamyonun sahibi Okan İşler, “Gece kamyonu tamire götürdük. Tamirden getirip buraya getirdik. Kaynak içerideki kabinlere düşerek yangın çıkmış. Sine sine yanmış. Park halindeydi. İtfaiye ve gerekli ekipleri çağırdık. Müdahale ediyorlar” dedi.

Olay anı kameralara yansıdı.

İlgili Haberler
Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!
Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!
Müşteri tartıştığı kıraathane sahibini silahla kafasından vurdu
Müşteri tartıştığı kıraathane sahibini silahla kafasından vurdu
Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!
Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!
Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!
Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da operasyon! Ahlak Büro Amirliği ‘Arka Sokaklar’ adında birçok yere baskın düzenledi
Erzurum’da operasyon! Ahlak Büro Amirliği ‘Arka Sokaklar’ adında birçok yere baskın düzenledi
Terör örgütüne destek için para toplayan şüphelilere jandarmadan operasyon!
Terör örgütüne destek için para toplayan şüphelilere jandarmadan operasyon!
Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!
Evden çıkmayan kiracısını zorla çıkartmak için elektrik ve su aboneliğini kapattırdı!
Adana'da ilginç olay! Arı kovanından uyuşturucu çıktı
Adana'da ilginç olay! Arı kovanından uyuşturucu çıktı
Son Haberler
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Kadınlar dikkat! Hashimoto hastalığına yakalanma ihtimaliniz daha yüksek
Kadınlar dikkat! Hashimoto hastalığına yakalanma ihtimaliniz daha yüksek
Dolardan yeni rekor: 19 lirayı geçti! İşte 17 Mart 2023 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolardan yeni rekor: 19 lirayı geçti! İşte 17 Mart 2023 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!
Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!
Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!
Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!
Diyarbakır'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!
Çok Okunanlar
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalandılar: 161 zanlı adliyeye sevk edildi
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalandılar: 161 zanlı adliyeye sevk edildi
Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!
Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!
Tüm ülkede etkisini gösterecek: Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı
Tüm ülkede etkisini gösterecek: Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı
Kazada ağır şekilde yaralanmıştı: Genç kız hayatını kaybetti
Kazada ağır şekilde yaralanmıştı: Genç kız hayatını kaybetti
Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!
Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!
Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!
Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!