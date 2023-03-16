Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle sabah birçok hastane, ev, işyeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Sel felaketiyle yok olma tehlikeyle kalan Şanlıurfa'nın ne önemli turistik merkezlerinden olan dünyanın ilk ve tek doğal akvaryumu Balıklıgöl'de dehşeti yaşadı.

SULAR TEMİZLENDİ BALIKLAR KURTULDU

Sel felaketinin vurduğu Balıklıgöl'de su çamur rengine dönüşmüş balıklar suyun içinde görünmez hale gelmişti. Yaşanan olumsuzluklar sonrası Balıklıgöl'ü eski berraklığına kavuşması için çalışmalar yapılarak balıklara oksijen verilmeye başlandı. Vatandaşlar ise Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'e gelerek sağanak yağışın ardından balıkların durumunu gözlemleyerek yetkililer tarafından yapılan temizlik ve oksijen ihtiyaçlarının karşılanmasından memnun olduklarını belirtti.