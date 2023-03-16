Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından şehrin gözdesi Balıklıgöl'ün suyu çamura dönmüş balıklar büyük tehlike almışlardı. Suların çekilmesiyle göl temizlendi ve balıkların oksijen alması sağlandı.

YAYINLAMA
Google News
Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle sabah birçok hastane, ev, işyeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Sel felaketiyle yok olma tehlikeyle kalan Şanlıurfa'nın ne önemli turistik merkezlerinden olan dünyanın ilk ve tek doğal akvaryumu Balıklıgöl'de dehşeti yaşadı.

Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!

SULAR TEMİZLENDİ BALIKLAR KURTULDU

Sel felaketinin vurduğu Balıklıgöl'de su çamur rengine dönüşmüş balıklar suyun içinde görünmez hale gelmişti. Yaşanan olumsuzluklar sonrası Balıklıgöl'ü eski berraklığına kavuşması için çalışmalar yapılarak balıklara oksijen verilmeye başlandı. Vatandaşlar ise Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'e gelerek sağanak yağışın ardından balıkların durumunu gözlemleyerek yetkililer tarafından yapılan temizlik ve oksijen ihtiyaçlarının karşılanmasından memnun olduklarını belirtti.

Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!

İlgili Haberler
Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!
Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!
Kocaeli Belediyesine ait minibüs İstanbul'u birbirine kattı! Polislerin "Dur" ihtarına uymadı!
Kocaeli Belediyesine ait minibüs İstanbul'u birbirine kattı! Polislerin "Dur" ihtarına uymadı!
Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!
Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!
Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!
Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!
Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!
Diyarbakır'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!
Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!
Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!
Son Haberler
Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!
Sel sonrası Balıklıgöl temizlendi! Balıklar suda görüntülendi!
Akdeniz'de 4.3'lik deprem meydana geldi!
Akdeniz'de 4.3'lik deprem meydana geldi!
SON DAKİKA : Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
SON DAKİKA : Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü?
Vergi borcu olan şirket kapatılabilir mi? Vergi Borcu varken Şirket Kapatma İşlemi Yapmak Mümkün mü?
Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!
Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu!
MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu!
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Kocaeli Belediyesine ait minibüs İstanbul'u birbirine kattı! Polislerin "Dur" ihtarına uymadı!
Kocaeli Belediyesine ait minibüs İstanbul'u birbirine kattı! Polislerin "Dur" ihtarına uymadı!
Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!
Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!
Eskişehir'de vatandaşa İllallah ettiren kadın hırsızlar yakalandı!
Eskişehir'de vatandaşa İllallah ettiren kadın hırsızlar yakalandı!
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!