Kocaeli Belediyesine ait minibüs İstanbul'u birbirine kattı! Polislerin "Dur" ihtarına uymadı!

Kocaeli Belediyesi halk minibüsü Pendik, D-100 Kara Yolu'nda ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre 41 J 4293 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsünü kullanan Erhan Y.isimli şoför Pendik D-100 Kara Yolu'nda giderken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giden otomobillere çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobiller ağır hasar alırken sürücüler durumu polis ekiplerine haber veridi.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADI

Midibüs şoförü kaçarken trafik polisleri takibe başladı. Sürücülerin ihbarı üzerine trafik polisleri şoförü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin "Dur" ihtarını görmezden gelen şoför 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Özel halk midibüsünün D-100 Kara Yolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi. Polis ekipleri önünü kestiği midibüs şoförüne tekrar "Dur" ihtarında bulunmasına rağmen Y. önündeki araçlara çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşinde bulundu.

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MİDİBÜSÜ POLİS ARACINA ÇARPARAK DURDU

Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Y. D-100 Kara Yolu'ndan ayrılarak Bahçelievler doğru yol aldı. Bahçelievler Fetih Caddesi'ne giriş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Özel halk midibüsü polis aracına çarparak durdu. Polis ekipleri midibüste bulunan sürücü Erhan Y. araçtan indirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri özel halk midibüsünde inceleme yaptı. Polisten kaçan midibüs şoförünün çok sayıda otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi.