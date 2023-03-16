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CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
CHP Zonguldak il başkan yardımcısı katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği skandal sözler sosyal medya gündemine oturarak çok tepki topladı.
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