CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"

Yıllardır halk ile alay edercesine, halkı hep küçümseyen tavırlarla yaptıkları siyasetle eleştirilen cumhuriyet halk partili yöneticilerinin skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Zonguldak il başkan yardımcısı katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği skandal sözler sosyal medya gündemine oturarak çok tepki topladı.