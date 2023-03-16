Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!

Akıl almaz olay Bursa'nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kavga okulda tartışan üç arkadaş yolda birbirlerini gördü ve saldırmaya başladı. Kameralar yansıyan görüntüler ise çocukların birbirine nasıl saldırdığını gözler önüne seriyor.

ARKADAŞINI KALÇASINDAN BIÇAKLADI

İlk belirlemelere göre 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Berat A. ve 10.sınıf öğrencisi Yusuf E. okul içinde küfürleşerek tartıştı. Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı. Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmından bıçakladı. Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.