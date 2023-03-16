Diyarbakır'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, altı aracın bir birine girdiği kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisindeki köprülü kavşakta, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Diyar bakırda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var!

YARALILARIN DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU İDDİA EDLİYOR

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine yaralanan 4 kişi,112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Özel hastaneye götürülen yaralılardan Sedat Atalay ve Yusuf Pamuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Polisin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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