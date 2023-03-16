Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!

Diyarbakır’da okul öncesi öğretmeni olan Fatih Korkmaz, bölgede yaşanan depremlerin ardından çözüm arayışına girdi ve bir deprem sensörü üretti. Cihazı ilk artçı depremde başarılı olan Korkmaz, patent almak için gerekli girişimlere başladı.

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Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!

Mucit öğretmen, çocukluğundan beri teknolojiye çok meraklı ve bir sürü teklonojik ürünler üretmiş. 25 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Fatih Korkmaz, bu kez de deprem sensörü icat etti. Patent başvurusu için hazırlıklara başlayan Korkmaz'ın ürettiği deprem sensörü, depremin şiddetine göre sesli ve ışık sistemiyle uykudan uyandırıyor. Yüksek desibelde sesli olarak uyarı yapan sensör, ışık sistemiyle de işitme engellileri de uyarıyor.

Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!

MALİYETİ SADECE 200 TL

Deprem Sensörü uyuduğu sırada gerçekleşen Hani ilçesindeki artçı depremde başarılı olduğunu belirten Batmanlı öğretmen, insanlara faydalı olmak için yetkililerden yardım istiyor. Sensörün maliyetinin sadece 200 lira tuttuğunu söyleyen Korkmaz, “Hevesim çocukluğumdan beri gelmekte, 5 yaşında oyuncaklarımı parçalar içerisindeki mekanizmaları incelerdim. Üniversite okuduğum sırada yeteneklerimi keşfetmeye başladım. O zamanlar istediğiniz kıyafete takılan klimalı elbise prototipi yapmıştım, aradan 3 yıl geçtikten sonra Japonya’da bunun üretildiğini gördüm. Çok şaşırmıştım, onlardan 3 yıl önce ben düşünmüştüm fakat patent almayı bilmiyordum. Bu da beni daha çok tutkum olan bilimin peşine sevk etti" dedi.

Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!

"HANİ İLÇESİNDEKİ DEPREMDE BU CİHAZ SAYESİNDE UYANDIM"

Patent almasını öğrendiğini ifade eden Korkmaz, "Evimin bir köşesini deney köşesi olarak kullanıyorum, aklıma bir fikir gelince hemen not alarak boş vaktim olduğunda uğraşırım. Bu beni çok mutlu ediyor, insanlığa faydalı bir şey yapmaktan iyi hissediyorum. En son deprem sensörü yaptım. Deprem sırasında Diyarbakır’daydım. İlk geceki depremde içerideydik, duvarlara bakıyordum, gidip geldiğini gördüm. O sırada dışarı çıktıktan sonra keşke bir cihaz olsaydı da uyandırsaydı düşüncesine girdim. Ben bunu depremin 5. günü prototip hale getirdim, daha sonra Hani ilçesindeki depremde bu cihaz sayesinde uyandım" diye konuştu.

Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!

''SES VE IŞIK SİSTEMİ VAR''

Ürettiği cihazın insanlara faydalı olacağını düşündüğünü aktaran Korkmaz, "Çalışma sistemi üzerinde birkaç devreler var, ses ve ışık sistemi var. Büyük bir ses sistemi, uykuda uyandırma ve çök-kapan-tutun pozisyonuna geçmenizi sağlayabilir. Işık sensörlümüz de var, işitme engellilerin depremi fark etmeleri için bunu taktık. Maliyeti 200 TL bandında oldu. Bunun da diğer projelerim gibi başkaları tarafından üretildiğini izlemek bana acı verir. Yetkililerin destekleri beni mutlu eder. Bununla ilgili patent başvurularında bulundum” şeklinde sözlerine son verdi.

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