Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ellerine aldıkları silahlarla havaya ateş etmeye başlayan ve bu görüntüleri sosyal medya da paylaşan damat ve geline para cezası verildi. Müstakbel karı kocanın yanlarındaki iki kişi de adli ve idari para cezası aldı.

HAVAYA PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTILAR

Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde evlenen çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı. Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı. Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı. En mutlu günlerini tehlikeye atan çiftin bu kadar da olmaz dedirten görüntüleri ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Konuya ilişkin olarak soruşturma başlatan jandarma ekiplerince, gelin ve damat ile birlikte toplam 4 kişiye ruhsatsız tabanca ve genel güvenliği tehlikeye atmaktan adli ve idari para cezası kesildi.