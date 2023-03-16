Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!

Kırklareli'ide yurda izinsiz bir şekilde girdiği belirlenen 46 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli de göz altına alındı. Yakalanan göçmenlere, düzensiz göçü önlemek amacıyla sınır dışı edilmek üzere işlem uygulandı.

KAYIT DIŞI GÖÇMENLER GÖNDERİLİYOR

Elde edilen bilgilere göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla çalışmalar düzenledi. Ekipler şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan aracın şoförlüğünü yapan C.Ş. isimli şahsın yasadışı yollarla çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere öncülük yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri ayrıca 2 aracı daha durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada 46 kaçak yakalandı.

Olaylarda kullanılan 3 taşıta el konulurken kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.