Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!

Kırklareli'ide yurda izinsiz bir şekilde girdiği belirlenen 46 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli de göz altına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!

Kırklareli'ide yurda izinsiz bir şekilde girdiği belirlenen 46 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli de göz altına alındı. Yakalanan göçmenlere, düzensiz göçü önlemek amacıyla sınır dışı edilmek üzere işlem uygulandı.

untitled-5-002.jpg

KAYIT DIŞI GÖÇMENLER GÖNDERİLİYOR

Elde edilen bilgilere göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla çalışmalar düzenledi. Ekipler şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan aracın şoförlüğünü yapan C.Ş. isimli şahsın yasadışı yollarla çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere öncülük yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri ayrıca 2 aracı daha durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada 46 kaçak yakalandı.
Olaylarda kullanılan 3 taşıta el konulurken kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İlgili Haberler
Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!
Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!
Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!
Eskişehir'de vatandaşa İllallah ettiren kadın hırsızlar yakalandı!
Eskişehir'de vatandaşa İllallah ettiren kadın hırsızlar yakalandı!
Okulda başlayan tartışma sokakta kanlı bitti!
Okulda başlayan tartışma sokakta kanlı bitti!
''Kuyu Cinayeti'' kaçağı 12 yıl süren takip sonunda yakalandı!
''Kuyu Cinayeti'' kaçağı 12 yıl süren takip sonunda yakalandı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!
Dünya evine giren damat ve gelin evlilik cüzdanına değil skandala imza attı!
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!
Mucit öğretmen deprem sensörü icat etti! Testleri başarılı oldu!
Eskişehir'de vatandaşa İllallah ettiren kadın hırsızlar yakalandı!
Eskişehir'de vatandaşa İllallah ettiren kadın hırsızlar yakalandı!
Son Haberler
Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!
Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren çok sayıda mülteci yakalandı!
Milletvekili Aday Adayı Özmen'den AK Parti Pendik ilçe başkanı Ali Şirin'e ziyaret
Milletvekili Aday Adayı Özmen'den AK Parti Pendik ilçe başkanı Ali Şirin'e ziyaret
Gazeteci Kubilay Öztürk AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gazeteci Kubilay Öztürk AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Cemile Aykoç Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti!
Cemile Aykoç Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti!
Feci kaza! Metrelerce yükseklikten tren yoluna düştü
Feci kaza! Metrelerce yükseklikten tren yoluna düştü
Karadeniz renk değiştirdi! Mavi rengi kahverengi oldu!
Karadeniz renk değiştirdi! Mavi rengi kahverengi oldu!
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu!
MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu!
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Emekli polis 15 gündür aranıyordu! Evinde ölü bulundu!
Emekli polis 15 gündür aranıyordu! Evinde ölü bulundu!
Okuldan çıkan 17 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Kocaeli'de korkutan olay!
Okuldan çıkan 17 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Kocaeli'de korkutan olay!
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!