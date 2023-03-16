''Kuyu Cinayeti'' kaçağı 12 yıl süren takip sonunda yakalandı!

Aydın’ın Germencik ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen ‘kuyu cinayeti’ olarak bilinen olayda 2 kişiyi öldürüp kuyuya atıp kayıplara karışan firari H.A., güvenlik güçlerinin yıllardır süren çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

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''Kuyu Cinayeti'' kaçağı 12 yıl süren takip sonunda yakalandı!

Aydın’ın Germencik ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen ‘kuyu cinayeti’ olarak bilinen olayda 2 kişiyi öldürüp kuyuya atıp kayıplara karışan firari H.A., güvenlik güçlerinin yıllardır süren çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

''Kuyu Cinayeti'' kaçağı 12 yıl süren takip sonunda yakalandı!

10 YIL HAPİS CEZASI

Germencik'de 2011 yılında meydana gelen ve ‘kuyu cinayeti’ olarak akıllarda kalan olayın firarisi İzmir’de yakalandı. Ortaklar Mahallesi Dereköy mevkiinde T.G. ve G.E.’yi öldürerek kuyuya atan ve ortadan kaybolan firari H.A., Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aydın İstihbarat Şube Müdürlüğü, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmir Cinayet Büro Amirliği’nin çalışmalarıyla İzmir’de yakalandı. Gözaltına alınan H.A.’nın Aydın Ağır Ceza İlamat Masasınca G.E.’yi ‘Kasten Öldürme’ suçundan 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A. sevk edildiği Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince T.G.’yi ‘Kasten Öldürme’ suçundan ve Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘Silahlı Yağma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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