Karadeniz renk değiştirdi! Mavi rengi kahverengi oldu!

Kar sularının erimesi ve yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

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Karadeniz renk değiştirdi! Mavi rengi kahverengi oldu!

Samsun'da son iki gün içinde metrekareye 100 kiloya yakın yağış düştü. Yağışlar sahile yakın yerlere yağmur, yüksek bölgelerde ise kar şeklinde etkili oldu. Kar sularının erimesi ve yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

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SAMSUN'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Karadeniz'in sahile yakın kesiminde deniz suyunun rengi kahverengi olurken, çamurumsu bir görünüme büründü. Samsun’dan denize dökülen Mert ve Kürtün Irmaklarından kar ve yağmurun etkisiyle çamur aktı. Irmakların denize döküldüğü bölgelerin rengi kahverengiye döndü. Ufuk çizgisine yakın kısımdaki deniz suyu ise mavi rengini korudu. Havadan dron ile görüntülenen Karadeniz'in mavi-kahverengi karışımı durumu ilginç görüntü oluşturdu.
Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Son günlerde Samsun'a yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Yağmur sularının Karadeniz ile buluşmasıyla birlikte sahil kesiminde denizin rengi kahverengiye döndü” dedi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü den yapılan açıklamada Samsun'da yağışlı havaların devam edeceği söylendi.

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