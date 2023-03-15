Kahramanmaraş’ta sağanak yağışlar felakete neden oldu! Depremzedeler çaresiz kaldı!

Kahramanmaraş’ta felaketler üst üste geliyor. Depremlerin ardından bugün sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan sağanak yağışlar bölgeyi felç etti.

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Kahramanmaraş’ta sağanak yağışlar felakete neden oldu! Depremzedeler çaresiz kaldı!

Kahramanmaraş’ta felaketler üst üste geliyor. Depremlerin ardından bugün sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan sağanak yağışlar bölgeyi felç etti. Çadırlara sığınan depremzedeler zor anlar yaşadı.

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ÇADIRLARI SU BASTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası şehir genelinde bulunan birçok yapı zarar gördü. Depremden dolayı şehirde yaşayan vatandaşların bir kısmı şehri terk ederken bir kısmı da kentte kurulan çadırlarda yaşamaya başladı. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış çadırda yaşayan depremzedeleri olumsuz etkiledi. Bazı çadırları su bastı.

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