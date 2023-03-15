İhmaller zinciri can aldı! Balayı için Nevşehir'e giden çift otelde ölü bulundu!

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen 27 yaşındaki Mutlu ve 24 yaşındaki Kader Akbaş çifti telefonlarına bakmayınca, otel çalışanları durumdan şüphelendi. Odaya giden çalışanlar kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak odada inceleme yaptı. Mutlu ve Kader çiftçinin cansız bedenleri yapılan otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

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KAZAN DAİRESİNDEN SIZAN KARBONMONOKSİT ÖLÜME NEDEN OLDU

Çiftin cansız bedenleri üzerinde yapılan otopsi sonucunda ilk belirlemelere göre kaldıkları odanın altında kazan dairesinin yer aldığı ve buradan sızan karbonmonoksitin odalarına kadar gelmesi sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri otelde tekrar inceleme yaptı. Otel odasının altında bulunan kazan dairesinden veya bacadan sızan karbonmonoksit gazının odaya nasıl ve nereden girdiği araştırılıyor.



OTELDE İHMALLER ZİNCİRİ

Sonradan monte edildiği iddia edilen bacanın, otelin kalorifer dairesinden otele yapışık olarak yapıldığı öğrenildi. Bacalar örülürken 4'lü duvar şeklinde örülmesi gerektiği belirtilirken, genç çiftin ölümüne neden olan bacanın binaya yapışık olarak örüldüğü ve 4. duvarının yerine otel duvarından yararlanıldığı belirtildi.

Genç çiftin yaşamını yitirdiği otelin bacasının iki gün önce temizlendiği öğrenilirken, bacanın temizliğini yapan Ahmet B. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bacanın temizliği sırasında herhangi bir hasarın olup olmadığını araştırıyor. Olayın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan otel işletmecisi E.A., otel müdürü T.U. ve bacacı A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.