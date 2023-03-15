Okuldan çıkan 17 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Kocaeli'de korkutan olay!

Koceli'de bir genç okul çıkışında, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yürürken tramvayın altında kaldı. 17 yaşındaki Ekin Sıla Öktem yolun karşısına geçtiği sırada seyir halindeki tramvayın çarpması sonucu toplu taşıma aracının altında kaldı.

TRAMVAYIN ALTINDAN AĞIR YARALI KURTULDU

Tramvayın altında kalan öğrenciyi gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvay altında kalan genç kızı çıkarmak için çalışma başlattı. Ağır yaralı olarak tramvay altından çıkartılan genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.