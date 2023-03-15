Emekli polis 15 gündür aranıyordu! Evinde ölü bulundu!

Akşam saatlerinde Konya merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piroğlu Sokak üzerinde yaşandı. 3 katlı binanın en üst katında yaşayan emekli polis memuru 60 yaşında Adnan Yavuz’dan haber alamayan oğlu Y.Y., babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Çilingir yardımıyla eve giren Y.Y., babasını hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Adnan Yavuz'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.