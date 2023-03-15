Hastadan 200 Bin TL bıçak parası istedi! Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti!

Şaşkınlık veren olay geçtiğimiz Pazartesi günü yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Osman C.'nin yanına bir hastası geldi. Ameliyat olacak olan hastadan iddiaya göre doktor, ameliyat parası için 200 bin TL istediği belirtildi.160 bin TL’yi doktora veren hasta, geri kalan 40 bin TL’yi ameliyat sonrasında vereceğini söyleyip polis merkezinin yolunu tuttu.

PARA İSTEYEN DOKTOR TUTUKLANDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, hastanın 40 bin TL’yi vereceği sırada Doç. Dr. Osman C.’yi hastanedeki odasında gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) götürülen doktor, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Doktor ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.