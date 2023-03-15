Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı sırda kalp krizi geçirerek şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sefer Tangal, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

YAYINLAMA
Google News
Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş toprağa verildi

Manisa'da görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sefer Tangal, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

bg4444.webp

TÜRK BAYRAKLARINA SARILI TABUTUNDA HELALLİK ALINDIKTAN SONRA SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sefer Tangal'ın naaşı Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı. Türk bayraklarına sarılı tabutuna sarılan Sefer Tangal'ın babası Ali Tangal ve annesi Hacer Tangal ayakta durmakta zorlandı. Helalliğin ardından Sefer Tangal için Çalbaşı Mahalle Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tangal, kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Vezirköprü Kaymakamı ve Kavak Kaymakam Vekili Halid Yıldız, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kavak Belediye Başkan Vekili Abdullah Öksüz, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Kavak İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta sağanak yağışlar felakete neden oldu! Depremzedeler çaresiz kaldı!
Kahramanmaraş’ta sağanak yağışlar felakete neden oldu! Depremzedeler çaresiz kaldı!
Karabük Valisi Gürel halk gününde halkın şikayet ve taleplerini dinledi!
Karabük Valisi Gürel halk gününde halkın şikayet ve taleplerini dinledi!
Ankara Çubuk'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı!
Ankara Çubuk'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı!
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Son Haberler
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Hilvan - Bozova yolunu yerle bir etti!
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi Hilvan - Bozova yolunu yerle bir etti!
Galatasaray Kulübünden kötü haber! 2022'yi 311 milyon lira zararla kapattı
Galatasaray Kulübünden kötü haber! 2022'yi 311 milyon lira zararla kapattı
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartla 1 yıl boyunca ödenecek: Her eve 1.250 TL yardım!
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartla 1 yıl boyunca ödenecek: Her eve 1.250 TL yardım!
İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!
İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!
Kahvehanede dehşete düşüren olay! Alacak verecek kavgası can alıyordu!
Kahvehanede dehşete düşüren olay! Alacak verecek kavgası can alıyordu!
Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı! Sünnet düğününde takılan paralar bavullarla taşındı!
Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı! Sünnet düğününde takılan paralar bavullarla taşındı!
Çok Okunanlar
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 13'e yükseldi!
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 13'e yükseldi!
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Sünnet olmak için ameliyathaneye girdi! Bademcik ameliyatı oldu çıktı!
Sünnet olmak için ameliyathaneye girdi! Bademcik ameliyatı oldu çıktı!
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı!
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!