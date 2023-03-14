Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!

Edirne'nin Keşan ilçesinde dönüş yapmak isteyen minibüse arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre otomobilin çok hızlı olduğu belirtildi.

HIZ VE DİKKATSİZLİK YİNE KAZAYA SEBEP OLDU

Olay, Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, caddede ilerleyen H.A idaresindeki 22 M 4041 plakalı şehir içi minibüsü, kavşak noktasından Fehmi Kubilay Caddesi'ne doğru dönüş aldı. Yolcu minibüsünün arkasından gelen A.G kontrolündeki 39 ABC 567 plakalı otomobil yan taraftan çarptı. Olayı gören tanıkların ifadelerine göre otomobil sürücüsünün hızlı olduğu ve duramadığı iddia edildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri, polis ve belediye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada iki tarafın şoförleri ile birlikte yolcu minibüsü içinde yolcu olan İ.K. (20), E.Ö. (18) ve B.E. (18) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.