Karabük Valisi Gürel halk gününde halkın şikayet ve taleplerini dinledi!

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısı yaptı ve toplantıya katılma fırsatı bulan vatandaşların sorunlarını dinledi.

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Karabük Valisi Gürel halk gününde halkın şikayet ve taleplerini dinledi!

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısı yaptı ve toplantıya katılma fırsatı bulan vatandaşların sorunlarını dinledi. Vali sorunlarını dile getiren vatandaşların problemlerinin çözülmesi için talimat verdi.

Karabük Valisi Gürel halk gününde halkın şikayet ve taleplerini dinledi!

VALİLİK GÖREVLİLERİ HAZIR KITA HALKINSORUNLARINI DİNLEDİ

Görüşmelere katılan vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Fuat Gürel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için gerekli incelemeler ile kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine talimat verdi. Toplantıda; Vali Yardımcısı Osman Sak, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal yatmaz, Karabük Çalışma ve iş Kurumu Müdür Vekili Mustafa Çalış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Açık Kapı Şube Müdürü Gülnur Berber Dereli hazır bulundu.

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