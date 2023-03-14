Kahvehanede dehşete düşüren olay! Alacak verecek kavgası can alıyordu!

Bursa'da, alacak verecek kavgası nedeni ile bir genç kuzenini pompalı tüfek ile vurarak yaraladı. Olayla ilgili göz altına alınan beş kişiden ikisi tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile salıverildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden küs olan kuzen Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede karılaştılar ve kavgaya tutuştular. S.Ç (24) otomobilinde bulunan pompalı tüfek ile kuzeni Mustafa T.'ye ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Mustafa T. kanlar içerisinde kalarak yere düştü. Mustafa T.'nin yardımına çevredekiler koşarken, S.Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa T.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından soruşturma yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kısa süre içinde belirlendiği ve suç aleti ile birlikte kıskıvrak ele geçtiği bilgisi verildi. Olayda olduğu tespit edilen diğer şüpheliler, Y.B. (27), Ş.A. (43), E.A. (46) ve Ş.A. (54) da kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ş.A., E.A. ve Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olayla ilgili görüntüler kameralara yansıdı: