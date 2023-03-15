Ankara Çubuk'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı!

Başkent'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, güvenlik kuvvetlerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Mart tarihleri arasında suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi ve birçok kaçağın yakalanmasını sağladı.

KASTEN YARALAMA VE UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN ARANIYORLARDI

Olay Ankara'nın Çubuk ilçesinde “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. adlı şahıs, “kasten yaralama” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. adlı şahıs ile “açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. adlı şahıs, Çubuk ilçesinde yakalanarak Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.