Ankara Çubuk'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı!

Başkent'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, güvenlik kuvvetlerince yakalandı.

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Ankara Çubuk'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı!

Başkent'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, güvenlik kuvvetlerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Mart tarihleri arasında suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi ve birçok kaçağın yakalanmasını sağladı.

Ankara Çubuk'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı!

KASTEN YARALAMA VE UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN ARANIYORLARDI

Olay Ankara'nın Çubuk ilçesinde “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. adlı şahıs, “kasten yaralama” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. adlı şahıs ile “açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. adlı şahıs, Çubuk ilçesinde yakalanarak Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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