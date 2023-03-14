Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı! Sünnet düğününde takılan paralar bavullarla taşındı!

Sultanbeyli'de bir aşiret çocuğunun sünnet düğününde tam tamına 11 milyon TL toplandı. Paraların havada uçuştuğu düğünde liralar saymakla bitmedi. Düğün sonrası toplanan paralar uzun bir masada tek tek sayılarak desteler haline getirildi.

YAYINLAMA
Google News
Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı! Sünnet düğününde takılan paralar bavullarla taşındı!

İstanbul Sultanbeyli’de Kars’ın önde gelen aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretine mensup Adem Baran’ın oğlu için düzenlenen sünnet düğününde milyonlarca lira toplanıldı.

DESTE DESTE PARALAR BAVULLARA KONULARAK GÖTÜRÜLEBİLDİ

Sünnet düğünü, aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Masa üzerine konulan deste deste paralar, sayılarak bavullara konuldu. Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Adem Baran, "Misafirlerimizden Allah razı olsun. Çok kalabalıktı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 11 milyon 750 bin TL geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı! Sünnet düğününde takılan paralar bavullarla taşındı!Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı! Sünnet düğününde takılan paralar bavullarla taşındı!

İlgili Haberler
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Kahvehanede dehşete düşüren olay! Alacak verecek kavgası can alıyordu!
Kahvehanede dehşete düşüren olay! Alacak verecek kavgası can alıyordu!
Sünnet olmak için ameliyathaneye girdi! Bademcik ameliyatı oldu çıktı!
Sünnet olmak için ameliyathaneye girdi! Bademcik ameliyatı oldu çıktı!
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Kahvehanede dehşete düşüren olay! Alacak verecek kavgası can alıyordu!
Kahvehanede dehşete düşüren olay! Alacak verecek kavgası can alıyordu!
Sünnet olmak için ameliyathaneye girdi! Bademcik ameliyatı oldu çıktı!
Sünnet olmak için ameliyathaneye girdi! Bademcik ameliyatı oldu çıktı!
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı!
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı!
Son Haberler
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!
Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!
Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Çok Okunanlar
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Göllerden toplanan sülükler, yöre halkının önemli bir geçim kaynağı haline geldi
Göllerden toplanan sülükler, yöre halkının önemli bir geçim kaynağı haline geldi
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!