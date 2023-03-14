Aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı! Sünnet düğününde takılan paralar bavullarla taşındı!

İstanbul Sultanbeyli’de Kars’ın önde gelen aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretine mensup Adem Baran’ın oğlu için düzenlenen sünnet düğününde milyonlarca lira toplanıldı.

DESTE DESTE PARALAR BAVULLARA KONULARAK GÖTÜRÜLEBİLDİ

Sünnet düğünü, aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Masa üzerine konulan deste deste paralar, sayılarak bavullara konuldu. Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Adem Baran, "Misafirlerimizden Allah razı olsun. Çok kalabalıktı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 11 milyon 750 bin TL geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.