Eskişehir'de vatandaşa İllallah ettiren kadın hırsızlar yakalandı!

Eskişehir ve çevresinde bir süredir apartmanlara girerek daire kapılarını yoklayan hırsızlar, vatandaşları bezdirmişti. En son girmeye çalıştıkları apartman sakinleri ve mahalleli tarafından yakalandı.

ÇOK RAHAT ÇOK PROFESYONELLER

Alınan bilgilere göre, kent merkezinde bulunan birçok apartmana girip daire kapılarını kontrol eden ve fırsatını bulduğunda hırsızlık için evlere giren kadın hırsızlar dün öğle saatlerinde yakalandı. Yenikent Mahallesi Kestane Sokak’ta bulunan bir apartmana girerek evlerin kapılarını kontrol eden hırsızlar, vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Apartman sakinleri, bina önündeki parkta hırsızların kaçmaması için güvenlik çemberi oluşturdu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlık şüphelileri, daha önce de birçok apartmanda ve evde hırsızlık amacıyla gezerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.