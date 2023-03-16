Okulda başlayan tartışma sokakta kanlı bitti!

Bursa’da 12 yaşındaki orta okul öğrencileri arsında küfürleşerek başlayan tartışma kanlı bitti. 6.sınıf öğrencisi Yusuf E arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki 6.sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10.sınıf öğrencisi Berat A. okulda küfürleşerek tartıştı. arkadaşları öğretmenleri tartışmayı büyümeden ikiliyi sakinleştirdi. Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında bulunan bıçak ile Yusuf E.’yi kalçasından bıçakladı. Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.