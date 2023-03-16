Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!

Samsun'da 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi bir çocuk okula kendisini görmeye gelen annesini silahla başında vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan çocuk için 39 yıl hapsi istendi.

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Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!

Korkunç olay Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde, Tevfik İleri Ortaokulu’nda Ocak ayında meydana geldi. 50 yaşındaki Zerrin Büyük eşinden ayrılmış ve 2 çocuğunun velayetini ise Ali O. almıştı. Çocuklarını okula görmeye gelen anne Zerrin Büyük, okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasından tabancayla vurdu.

Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!

ANNESİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen 53 yaşındaki Bilgin İ.’yi de kafasından ve sağ göğsünden vuran 10. sınıf öğrencisi A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi’ndeki evlerine gitti. Evladının silahla vurduğu anne Zerrin Büyük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!

39 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Annesinin katili olan 17 yaşındaki çocuk polis tarafından evinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. A.A.Ö. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, annesini öldürmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nu gereği gereği 18 yıldan 24 yıla, Bilgin İ.'yi de öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle ilgili davanın 23 Mart'ta görülmeye başlanacağı öğrenildi.

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