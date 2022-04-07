Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Altay arasındaki karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada ceza alanı içinde Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topa Rodriguez'in ikinci vuruşunda, savunma yeniden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

60. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bamba topu ayağından açınca kaleci Muric yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

67. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Lis'ten seken topu son anda İbrahim Öztürk müdahale ederek uzaklaştırdı.

69. dakikada Balotelli'nin ceza sahası içine ortasında Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu arka direkte önünde bulan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Lis topu çeldi.

71. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Lis yatarak topu çeldi. Balotelli, dönen topu kontrol edip yeniden kaleye gönderdi, Lis ikinci kez topu çeldi.

74. dakikada Naderi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

81. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrası ceza sahası içinde kafalardan seken topa Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, kaleci Muric son anda uzanarak topu kornere çeldi.

82. dakikada Altay, farkı bire indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrası Rodriguez'in ortasında ayaklardan seken topu kale sahası içinde önünde bulan Naderi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

86. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Yunus Akgün'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Stambouli yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Kardeşler, VAR incelemesinde de kararını değiştirmedi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Lis ve top ayrı köşelere gitti: 3-1

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR İLK 11

49. ARİJANET ANAN MURİC

2. TAYYİP TALHA SANUÇ

5. SAMET AKAYDİN

7. BRITT CURTIS ASSOMBALONGA

10. YOUNES BELHANDA

11. BABAJIDE DAVID AKINTOLA

22. JONAS SVENSSON

23. YUNUS AKGÜN

88. GÖKHAN İNLER

90. BENJAMİN FERNAND LUCIEN FRANCOİS STAMBOULI

95. JOHER KHADIM RASSOUL

ALTAY İLK 11

1. MATEUSZ LIS

17. ANDRE BIYOGO POKO

90. CEBRAİL KARAYEL

6. CEYHUN GÜLSELAM

30. EREN ERDOĞAN

11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA

20. KAZIMCAN KARATAŞ

29. KHALY IYANE THIAM

10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON

2. MOHAMMAD NADERI

4. NILS ERIC ROLAND BJÖRKANDER