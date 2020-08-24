Adana Kozan'da başlayan yangın durdurulamıyor!

Adana Kozan'da başlayan yangın müdahalelere rağmen hala şiddetini arttırmaya devam ediyor. Şehir merkezine kadar ulaşan dumanlar vatandaşlarda endişe yarattı. Dün yangının başlangıcının ardından yoğun bir şekilde yangını söndürmeye çalışan ekipler, yangını söndürmeyi başaramadı.

Bugün sabah saatlerinde tekrar yoğun bir şekilde havadan söndürme çalışmaları başlatıldı. Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede incelemelerde bulunmak üzere tekrar Adana'ya geliyor.

İşte yangın söndürme çalışmalarından görüntüler: