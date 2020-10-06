Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ilgili alınan yeni kararları açıklıyor (CANLI)

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğrencileri için fasikül yayımladı

Devlet Bahçeli : Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezileceklerdir