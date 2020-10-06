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  3. Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı

Adana'da merkezli 11 ildeşafak vakti yapılan 'swinger' operasyonları kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı

Adana'da merkezli 11 ilde "swinger" adı verilen operasyon kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "swinger" adı verilen operasyon kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "swinger" yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Swinger ne demek? Anlamı nedir?Swinger ne demek? Anlamı nedir?

Adana'da merkezli 11 ildeşafak vakti yapılan 'swinger' (eş değiştirmeli fuhuş) operasyonları kapsamında 35 kişi gözaltına alındı. Adana'da merkezli 11 ildeşafak vakti yapılan 'swinger' (eş değiştirmeli fuhuş) operasyonları kapsamında 35 kişi gözaltına alındı. Adana'da merkezli 11 ildeşafak vakti yapılan 'swinger' (eş değiştirmeli fuhuş) operasyonları kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.

Berna Akkaya
Editör


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