Adana merkezli 11 ilde düzenlenen 'swinger' operasyonları kapsamında 35 kişinin gözaltına alınmasıyla internet kullanıcıları, swinger kelimesinin anlamını merak etmeye başladı. Pek çok kullanıcı tarafından Peki Swinger anlamı nedir? Ne demek? Swinger olayı nedir? sorularının cevabı sorgulanırken biz de haberimizde bu sorulara yer verdik. İşte detaylar...

SWINGER SÖZLÜK ANLAMI

Swing fiilinin birinci anlamı Oxford ve diğer İngilizce sözlüklere göre “sallanmak” anlamına geliyor. Swinger da “sallanan kişi” anlamına geliyor. Ancak günümüzde internette bu kadar aranmasının nedeni bu anlamı değil.

SWINGER OLAYI NEDİR?

İngilizce argoda Swinger rastgele cinsel ilişkiye giren ya da cinsel ilişkiye girmek için başkalarıyla eş değiştiren kişilere deniyor. Swinger kelimesi bu nedenle porno sitelerde de geçen bir tabir.

SWINGER ANLAMI NEDİR? NE DEMEK?

Swinger kelimesinin Türkçe karşılı olarak “eş değiştirme” kullanılıyor. Yine Google’ın verilerine göre “eş değiştirme” kelimesi Türkiye’de ayda ortalama 4500 kere aranıyor.,

Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı