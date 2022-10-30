Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Başından vurularak hastaneye kaldırılan gencin o sözleri şaşkınlık yarattı!

Adana'nın Kozan ilçesinde başından vurularak hastaneye kaldırılan genç, kendisiyle gelen yakınlarına söyledikleri ile şaşkınlığa uğrattı.

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Adana'nın Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada H.A. isimli kişi Seyhan A.'nın (19) yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Çıkan tartışmada Seyhan A. kafasından yaralandı.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Başından vurularak hastaneye kaldırılan gencin o sözleri şaşkınlık yarattı!

YAKINLARINA EL SALLAYARAK HASTANEYE GİRDİ

İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi aile yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralı Seyhan. A. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından silahla yaralanan ve tedavisinin ardından Adana'ya sevk edilen Seyhan A.'nın ambulansa binerken yakınlarını selamlayarak, “Görüşürüz, kendinize iyi bakın” demesi dikkat çekti. Polis hem olay yerinde hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheliler polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Yaşanan olay sonrası emniyet ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Başından vurularak hastaneye kaldırılan gencin o sözleri şaşkınlık yarattı!

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