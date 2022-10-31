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Bursa metrosunda panik! Güvenlik personeli harekete geçti! Bir grup genç raylara atlayarak...
Binlerce yolcunun kullandığı BursaRay'ın Odunluk durağında bir grup genç, raylara inerek tezahürat yapmaya başladı. Herhangi bir olumsuz durum yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlar endişelenirken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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