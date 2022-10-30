Pis koku vatandaşları harekete geçirdi! Gaziantep'te tüyler ürperten ölüm!

Gaziantep'te 2 katlı metruk bir bağ evinde aylar önce öldüğü belirlenen bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşlar karşılaştıkları manzara hayrete düşürdü.

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Pis koku vatandaşları harekete geçirdi! Gaziantep'te tüyler ürperten ölüm! 1

Gaziantep’te 2 katlı metruk bağ evinde gelen kokudan rahatsız olarak jandarma ekiplerine haber veren vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldular.

Pis koku vatandaşları harekete geçirdi! Gaziantep'te tüyler ürperten ölüm! 2

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Burkarakuyu Mahallesi yolu üzerinde bulunan 2 katlı bağ evine gitti. Pis kokuların yayıldığı binada arama yapan ekipler battaniye ve poşete sarılı ceset ile karşılaştı. Etleri tamamen çürüyen ve kemikleri kalan cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu ileri sürüldü. Olay sonrası kimliği belirlenemeyen kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Pis koku vatandaşları harekete geçirdi! Gaziantep'te tüyler ürperten ölüm! 3

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aylar sonra cesedi bulunan kadının kimliğinin tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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