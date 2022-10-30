Pis koku vatandaşları harekete geçirdi! Gaziantep'te tüyler ürperten ölüm!
Gaziantep'te 2 katlı metruk bir bağ evinde aylar önce öldüğü belirlenen bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşlar karşılaştıkları manzara hayrete düşürdü.
YAYINLAMA
Son Haberler
Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Başından vurularak hastaneye kaldırılan gencin o sözleri şaşkınlık yarattı!
Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!