Pis koku vatandaşları harekete geçirdi! Gaziantep'te tüyler ürperten ölüm!

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Burkarakuyu Mahallesi yolu üzerinde bulunan 2 katlı bağ evine gitti. Pis kokuların yayıldığı binada arama yapan ekipler battaniye ve poşete sarılı ceset ile karşılaştı. Etleri tamamen çürüyen ve kemikleri kalan cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu ileri sürüldü. Olay sonrası kimliği belirlenemeyen kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.